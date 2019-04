Reëele Van Vleuten: ’Ik kreeg een flashback’

„Ik had wel een beetje een flashback, dat zullen de mensen voor de tv ook wel hebben gehad”, sprak ze na afloop bij de NOS. Ditmaal strandde ze en bleef de Poolse Kasia - voluit Katarzyna - Niewiadoma net buiten bereik.

Bekijk ook: Van Vleuten grijpt net naast winst in Amstel Gold Race

Niewiadoma was in de laatste beklimming van de Cauberg weggereden. „Ze is explosiever dan ik. Ik had ook al best veel werk geleverd omdat we de koers hard wilden maken. Zij zat alleen en kon zich rustig houden. Maar ze heeft de overwinning zeker niet gestolen, ze was gewoon heel goed.”