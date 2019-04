Moniz: ’Ben ontzettend blij met dat punt’

„Allereerst voor de jongens, want die speelden al weken gereserveerd en angstig. Maar het is ook belangrijk voor mij, want hierdoor krijg je weer hoop”, zei de Rotterdamse coach na de 1-1 op Woudestein bij Fox Sports.

Moniz, die deze maand de opgestapte Adrie Poldervaart opvolgde, gelooft nog steeds dat Excelsior de nacompetitie kan ontlopen. „Daar reken ik op. Punten gaan we scoren met creatief en dynamisch spel. Daar dankten we nu al het punt aan tegen Willem II. Toen we in de tweede helft met de backs gingen aanvallen, werden we gevaarlijk. Er kwam meer uit en ook al was dat nog te weinig, we zijn een stapje verder.”