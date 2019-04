Ewan verslaat Jakobsen in slotrit Turkije

De Nederlandse sprinter van Deceuninck-Quick Step werd na een rit over 172,4 kilometer verslagen door de Australiër Caleb Ewan. De Ier Sam Bennett eindigde in de sprint als derde.

De Oostenrijker Felix Grossschartner pakte de eindzege. De leiderstrui van de wielrenner van Bora-hansgrohe kwam in de slotetappe naar Istanbul niet meer in gevaar. De Italiaan Valerio Conti werd tweede in het klassement en de Eritreeër Merhawi Kudus moest genoegen nemen met de derde plek.

Een dag eerder boekte Grossschartner de eerste zege in zijn profloopbaan. In de koninginnenrit was hij de beste en veroverde hij de leiderstrui. De winst van de Turkse etappekoers, die deel uitmaakt van de WorldTour, is de grootste zege van de 25-jarige Grossschartner.