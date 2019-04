NAC moet na dreun in Sittard hopen op nacompetitie

In het zuiden des lands stond de degradatiekraker tussen Fortuna Sittard en NAC Breda op het programma. Bij een zege kan de hekkensluiter langzaam omhoog kijken als het weer de aansluiting kan vinden bij nummer zeventien De Graafschap. Mochten de Limburgers zegevieren, dan spelen zij zo goed als zeker volgend seizoen weer in de Eredivisie.

Degradatievoetbal

Op een prachtige paaszondag in het zonovergoten Fortuna Sittard Stadion konden de 22 hoofdrolspelers van de middag het mooie weer niet omzetten in sprankelend voetbal. Het spel was van beide kanten slordig, zoals wel vaker het geval is bij degradatievoetbal.

Vreemd was het dan ook niet dat de openingstreffer vanaf elf meter kwam. Lazaros Lamprou zette hem op een lopen en dribbelde dwars door de verdediging van de Brabanders heen. De Griek leek vrij op doelman Benjamin van Leer af te stevenen, totdat Erik Palmer-Brown aan de noodrem trok. Scheidsrechter Pol van Boekel wees vervolgens terecht naar de stip en Mark Diemers schoot de bal feilloos in de kruising.

Benjamin van Leer kiest de goede hoek, maar is kansloos op de strafschop van Mark Diemers. Ⓒ BSR/Soccrates

Schrik

Een kleine tien minuten na rust kreeg Mitchell te Vrede een uitgelezen mogelijkheid om NAC op gelijke hoogte te schieten. De aanvaller stond vogelvrij bij de tweede paal en hoefde de bal maar aan te raken. De oud-Feyenoord leek van zijn kans te schrikken en als gevolg maaide hij volledig over de bal heen.

Twintig minuten voor tijd kreeg NAC opnieuw een enorme kans. Giovanni Korte liep met twee ploeggenoten aan zijn zij op het doel van Alexei Coselev af. Korte had de bal breed kunnen leggen, maar de aanvaller ging voor eigen succes. Achteraf bleek dat de verkeerde keuze te zijn, omdat Coselev zich voor de bal gooide. Een paar minuten later hield de sluitpost zijn ploeg opnieuw op de been met een weergaloze redding op de inzet van Luka Ilic.

Terwijl NAC steeds meer kansen begon te krijgen dompelde Diemers de ploeg van Ruud Brood in rauw. Diemers kreeg randje zestien alle ruimte om uit te halen en krulde de bal achter Van Leer. In blessuretijd deed Te Vrede wat terug, maar het was te laat om nog een punt uit het Limburgse vuur te kunnen slepen.

Eredivisie

Dankzij de zege van Fortuna op hekkensluiter NAC is lijfsbehoud binnen handbereik. Met nog drie wedstrijden te gaan hebben de Limburgers de veertiende plek in bezit en staan zeven punten boven de degradatiestreep.

Fortuna Sittard wint van hekkensluiter NAC en verzekert zich zo goed als zeker van een extra jaar in de Eredivisie. Ⓒ BSR/Soccrates

Voor NAC is directe handhaving in de Eredivisie geen optie meer. Nummer vijftien FC Emmen heeft tien punten meer dan de club uit Breda. NAC kan rechtstreekse degradatie nog voorkomen, maar dan moet het wel vier punten goedmaken ten opzichte van De Graafschap, dat zeventiende staat.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.