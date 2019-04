Enorme uitglijder United bij Everton

De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer ging bij Everton met 4-0 onderuit. Dat was de tweede grote domper voor ManUnited in korte tijd. Afgelopen dinsdag werd de Engelse grootmacht door FC Barcelona vrij simpel uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. In Camp Nou verloren de Mancunians ook al met ruime cijfers (3-0).

Bij de rust leidde Everton met 2-0 dankzij treffers van Richarlison en Gylfi Sigurdsson. Manchester United was amper gevaarlijk. Met twee wissels in de rust trachtte Solskjaer de schade nog te repareren. Ook met Ashley Young en Scott McTominay, voor Phil Jones en Fred, wilde het echter niet lukken. Lucas Digne en Theo Walcott bezorgden Everton een klinkende zege.

United staat nu als nummer zes twee punten achter op nummer vier Arsenal, dat later op zondag thuis speelt tegen Crystal Palace. De top vier in de Premier League plaatst zich voor de Champions League.

