Primeur voor Fognini in Monte Carlo

Fognini won al acht ATP-titels maar nog nooit zo'n sterk bezet toernooi als in Monte Carlo. In de halve eindstrijd zorgde de stijlvolle tennisser al voor een stunt door elfvoudig kampioen Rafael Nadal uit te schakelen.

De nummer 18 van de wereld was op het winderige tennispark scherp en sloeg op de beslissende momenten toe. Lajovic, die tot de finale nog geen set verloor in Monte Carlo, moest in beide sets twee breaks toestaan.

Fognini, die dertig plaatsen hoger op de wereldranglijst staat dan de 28-jarige Serviër, sloeg na 1 uur en 36 minuten zijn tweede matchpoint binnen.