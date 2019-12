Watford vervolgt degradatiestrijd met Pearson

De 56-jarige Brit ondertekende een contract tot het einde van dit seizoen bij de hekkensluiter van de Premier League. Hij begint na het weekeinde met zijn werkzaamheden. Watford, de club van de Nederlandse verdediger Daryl Janmaat, staat zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace nog onder leiding van interim-coach Hayden Mullins.

Sanchez Flores

Watford heeft dringend behoefte aan punten. De clubleiding besloot afgelopen zondag de Spaanse coach Quique Sanchez Flores te ontslaan wegens de slechte resultaten. Daarna ging de midweekse uitwedstrijd tegen Leicester City met 2-0 verloren. Eerder dit seizoen moest ook coach Javi Gracia al vertrekken bij Watford.

Pearson was eerder in zijn vaderland als trainer werkzaam bij onder meer Newcastle United, Leicester City en Hull City. Bij zijn laatste club, OH Leuven in België, werd hij in februari 2019 na een dienstverband van ongeveer anderhalf jaar ontslagen.

