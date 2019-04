Van der Poel wint Amstel Gold Race op sensationele wijze

De Nederlander van Corendon-Circus, wereldkampioen veldrijden en dit voorjaar al vaker stuntend op de weg, leek na een mislukte vroege aanval kansloos voor de winst. Maar in de slotkilometer achterhaalde hij met een groepje de Fransman Julian Alaphilippe en de Deen Jakob Fuglsang, van wie al werd aangenomen dat ze om de zege zouden sprinten. De tweede plaats was voor de Australiër Simon Clarke. Fuglsang werd nog derde, Alaphilippe vierde.

Na de eerste kleine dertig kilometer van de wedstrijd, die in totaal zo’n 265 kilometer behelst, maakte een eerste kopgroep van de dag zich los. Bij de groep van acht, negen renners zat de Nederlander Nick van der Lijke, die uitkomt voor Roompot-Nederlandse Loterij.

Marco Minnaard

Vijftien kilometer verder, toen de kopgroep een minuut of acht voorsprong op het peloton had, voegde een tweede Nederlander zich bij het gezelschap. Marco Minnaard, de 30-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert, sloot net als de Belg Jérome Baugnies aan.

Minnaard hield het lang vol in de voorste groep, maar moest op zo’n vijftig kilometer van de streep de kopgroep laten gaan. De voorsprong op het peloton was toen geslonken tot ongeveer anderhalve minuut, en niet lang daarna liet Van der Poel zich voor de eerste keer op de dag gelden. De Limburger plaatste een aanval op de Gulperberg en kreeg steun van Jon Izagirre, maar de dappere poging van de twee werd al snel weer geneutraliseerd.

Alaphilippe en Fuglsang

Op de Kruisberg ontstond een samensmelting, waarna Alaphilippe ten aanval trok. Alleen Fuglsang kon op de Eyserbosweg volgen en Van der Poel had er even geen antwoord op. Achter het tweetal leidde de Pool Michal Kwiatkowski de achtervolging, met uiteindelijk alleen nog de Italiaan Matteo Trentin in zijn spoor. Een groep van een man of dertig, met onder anderen Van der Poel, Robert Gesink, Dylan van Baarle en Bauke Mollema, volgde bij de laatste passage over de Cauberg al op een kleine minuut.

Kwiatkowski en Trentin gingen de slotlus over 16 kilometer in met ruim een halve minuut achterstand. Mollema probeerde met Clarke naar het achtervolgende duo te rijden. Kwiatkowski sloot vlak voor de slotkilometer aan bij de twee koplopers, maar de groep erachter liep onder aanvoering van Van der Poel heel snel in. Alaphilippe trok de sprint aan, maar Van der Poel kwam er met meer snelheid overheen en liet zich met de streep in zicht niet meer inhalen.

Opvolger Dekker

Voor de 25-jarige Van der Poel is het zijn grootste zege tot nu toe als prof. Erik Dekker was in 2001 de laatste Nederlander die de klassieker in Limburg had gewonnen. In 1990 had zijn vader Adrie van der Poel de Gold Race al gewonnen.

