Van der Poel kan het niet bevatten: ’Ongelooflijk’

„Het is ongelooflijk”, stamelde de 24-jarige renner bij de NOS. „Ik dacht dat die groep met Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang weg was, maar in de laatste lijn zag ik ze ineens weer voor ons. „Op 400 meter van de streep ben ik maar begonnen te sprinten. Toen heb ik alles gegeven”, reageerde Van der Poel, die het zich nog niet leek te realiseren.

„We raapten ze in de laatste fase één voor één op en bij mij zat er nog extra’s wat in de tank.” Genoeg om op een sensationele manier de eerste Nederlander na Erik Dekker in 2001 te worden die de klassieker in Zuid-Limburg won.

