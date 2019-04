PSG krijgt kampioenschap cadeau van Lille

De enig overgebleven concurrent, Lille OSC, kwam bij Toulouse niet verder dan 0-0. PSG komt zondagavond thuis in actie tegen AS Monaco, maar heeft met nog vijf speelronden te gaan nu al zestien punten voorsprong.

Voor PSG is het de achtste titel in Frankrijk en de zesde in zeven jaar tijd. De ploeg van de Duitse coach Thomas Tüchel had al drie keer eerder de kans om de titel binnen te slepen, maar speelde gelijk tegen Strasbourg en verloor bij Lille en Nantes.

