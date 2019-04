Pa Van der Poel: ’Wat een mafkees!’

„Fantastisch”, reageerde de winnaar van de editie van 1990 bij de NOS. „Het beeld van de koers schommelde een beetje en hij reed in verloren positie, maar Mathieu knokt zich terug en pakt hem dan alsnog. Wat een mafkees!”

Bekijk ook: Van der Poel wint Amstel Gold Race op sensationele wijze

De zege van Mathieu van der Poel was mede te danken aan de prima voorbereiding van de ploeg, zo vond vader Adrie. „Die was minitueus. Er is heel kritisch gekeken in de voorbereiding en er zijn op de juiste plekken bidonnen uitgedeeld. Alle eer is in de eerste plaats voor Mathieu, en daarna voor het team. Hij is echt boven zichzelf uitgestegen. Ik realiseer me wel wat hij heeft neergezet, maar ik denk dat hij zich dat zelf nog niet realiseert”, besloot Adrie lachend.

Lees hieronder de analyse van verslaggever Raymond Kerckhoffs over de triomftocht van Mathieu van der Poel