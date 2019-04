Ploegleider Van der Poel: ’Nog nooit met zo’n goede renner gewerkt’

De Nederlander won zondag de Amstel Gold Race nadat hij alle wielerwetten had getart. Veel te vroeg aanvallen, in de slotfase de achtervolging leiden op de twee koplopers en vervolgens de sprint winnen. Het kan eigenlijk niet. Maar bij Van der Poel is niets normaal.

Hoe pak je dat aan? Cornelisse, de joviale Amsterdammer, wist het wel. „Tegen Mathieu zeg ik: doe gewoon wat je wilt. Je moet hem vooral niet tegen willen houden.” Dus was de ploegleider niet eens verbaasd dat zijn renner 43 kilometer voor de streep de koers opende met een - op het oog - ondoordachte aanval. „Hij blies zichzelf op op de Gulperberg, het was slim van Alaphilippe om daarna weg te rijden.” De Fransman leek, met de Deen Fuglsang in zijn spoor, de koers te hebben beslist. Tot Van der Poel voorbij snelde.

„Nee, dit hadden we niet zien aankomen”, vertelde Cornelisse. „Het was een gelukje dat Woods er vooraan werd afgereden, waardoor Education First ook ging rijden. Van de laatste anderhalve kilometer heb ik in de auto weinig meegekregen. Ik hoorde dat ze aansloten en vervolgens dat Mathieu wint. Ik ben al lang ploegleider, maar met zo’n goede renner heb ik nog nooit gewerkt. En hij is sympathiek hè. Er zijn geen vijf mensen die hem niet mogen. Dat is ook een kwaliteit.”

