PSV blijft Ajax in de nek hijgen

PSV zag zaterdagavond dat Ajax met de schrik vrij kwam op bezoek bij FC Groningen (0-1). Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag was het gat tussen PSV en de koploper uit Amsterdam weer opgelopen tot drie punten. Om de titelprolongatie in zicht te houden moesten de Eindhovenaren afrekenen met een in goede vorm verkerend ADO, dat de laatste vier wedstrijden niet verloor.

Aanval

PSV-trainer Mark van Bommel koos tegen ADO voor een zeer aanvallende speelstijl en ruimde een basisplaats in voor Donyell Malen, die in de spits werd neergezet. Luuk de Jong zakte daardoor een linie terug en fungeerde als ’nummer 10’.

Daarmee gaven Van Bommel en PSV een duidelijk signaal af aan de tegenstander. Het spel bevond zich in de openingsfase vooral op de speelhelft van de bezoekers en binnen tien minuten was de eerste grote kans daar. De Jong kreeg de bal vlak voor het doel ietwat onverwachts voor zijn voeten. Doelman Robert Zwinkels kwam vliegensvlug van zijn lijn af en kon de inzet van De Jong keren.

Robert Zwinkels gooit zich voor de bal en voorkomt dat Luuk de Jong scoort. Ⓒ VI Images

Dumfries

De thuisploeg hoefde niet lang op de voorsprong te wachten. Denzel Dumfries stoomde vanaf de rechterflank weer eens op om zich met de zoveelste PSV-aanval van de dag te bemoeien. De Oranje-international ging dit keer voor eigen succes en deed dat met verve. Met zijn chocolade been krulde Dumfries de bal prachtig in de lange hoek.

Denzel Dumfries legt aan voor het schot waarmee hij PSV op voorsprong zet. Ⓒ BSR/Soccrates

Op een grote kans van ADO na - vrije kopbal van Erik Falkenburg - kwam PSV de eerste 45 minuten niet in gevaar. Ondanks het enorme veldoverwicht creëerden de Eindhovenaren na de openingstreffer zelf ook weinig grote kansen meer. Ruststand: 1-0.

Balbezit

Na rust grossierde PSV - net zoals tijdens de eerste helft - in balbezit, maar buiten de sterke openingsfase in het eerste bedrijf lukte het de regerend landskampioen niet goed om tot uitgespeelde kansen te komen.

Het kwam steeds meer aan op inviduele acties om gevaar te stichten. Steven Bergwijn dribbelde langs de ADO-defensie en waagde een poging. Hij zag zijn inzet echter geblokt worden door een invliegende Danny Bakker. Hirving Lozano uitte zijn onvrede richting Bergwijn, omdat de kleine Mexicaan vond dat hij in een veel betere positie stond om het doel onder vuur te nemen.

PSV-aanvaller Hirving Lozano (l) - in duel met Dion Malone. Ⓒ BSR/Soccrates

In een rumoerig Philips Stadion begon het publiek steeds meer te vragen naar topaankoop Erick Gutiérrez. ’Wij willen Erick zien’, galmde minuten lang door het Philips Stadion. Uiteindelijk kregen de supporters hun zin, want een kwartier voor tijd bracht Van Bommel de Mexicaan in het veld. ’Guti’ werd met luid applaus ontvangen.

Topscorer

PSV had niks te dulden van ADO. De bezoekers kwamen de hele wedstrijd amper over de middellijn, maar met een 1-0 stand ligt er altijd een verrassing in het verschiet. De Jong maakte in de 82e minuut een einde aan alle hoop die ADO nog had in een goede afloop. De topscorer van de Eredivisie liet zijn klasse zien door met het hoofd de voorsprong te verdubbelen. Het was overigens zijn 27e doelpunt van het seizoen.

Toch maakte Tomas Necid het nog even spannend in Eindhoven. De aanvaller van ADO bekroonde zijn invalbeurt met de aansluitingstreffer. PSV drukte de opmars van ADO echter direct de kop in, omdat Malen snel de 3-1 voor zijn rekening nam.

Titelstrijd

Door de drie punten in eigen huis te houden staat PSV weer in punten gelijk met Ajax. Het doelsaldo (Ajax: +79, PSV: +68) houdt de Eindhovenaren op plek twee.

