Wijnaldum brengt uitkomst met prachtgoal

De 28-jarige middenvelder knalde op bezoek bij Cardiff City op schitterende wijze raak voor de ploeg van Jürgen Klopp. In de slotfase benutte James Milner nog een strafschop. Door de 0-2 overwinning heeft Liverpool nu weer twee punten voorsprong genomen op Manchester City. The Citizens hebben wel een duel minder gespeeld.

Liverpool, met basissspelers Virgil van Dijk en Wijnaldum, rekende midweeks eenvoudig af met FC Porto (1-4) in de kwartfinales van de Champions League, maar had het in Wales een stuk moeilijker. Een heerlijke wreeftrap van Wijnaldum bracht in de 56e minuut uitkomst. Tien minuten voor tijd scoorde Milner na een overtreding op Mohamed Salah

Liverpool komt nog drie keer in actie in de Premier League. De club die zo snakt naar de eerste landstitel sinds 1990 moet hopen dat City nog een keer punten morst en moet zelf alles winnen om de druk op de ploeg van trainer Pep Guardiola zo hoog mogelijk te maken.

Programma Liverpool

26 april: Huddersfield Town thuis

5 mei: Newcastle United uit

12 mei Wolverhampton Wanderers thuis

Programma Manchester City

24 april: Manchester United uit

28 april: Burnley thuis

6 mei: Leicester City thuis

12 mei: Brighton uit