Van Bommel bespeurt onzekerheid bij Ajax

„We gaan voor de titel, dat is zeker. Het worden drie finales en ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik denk echt dat we kampioen worden. Ik ben gefocust”, vertelde PSV-verdediger Dumfries na de 3-1 overwinning op ADO Den Haag.

Met nog drie duels te gaan heeft PSV net zo veel punten als Ajax: 77. De Amsterdammers zijn echter in het bezit van een veel beter doelsaldo: + 79 om + 68. Ajax won zaterdagavond met 0-1 op bezoek bij FC Groningen. Klaas-Jan Huntelaar bracht de verlossing.

„Ik ben het eens met Denzel”, zei Van Bommel tegen FOX Sports. „Het is mooi dat de spelers van Ajax na een overwinning over ons praten. Dat betekent dat ze niet honderd procent zeker zijn van hun zaak. Wij moeten drie keer winnen. Als we dat doen, dan zijn we er normaal gesproken.”

Resterend programma PSV

25 april: Willem II uit

12 mei: AZ uit

15 mei: Heracles Almelo thuis

Resterend programma Ajax

23 april: Vitesse thuis

12 mei: FC Utrecht thuis

15 mei: De Graafschap uit