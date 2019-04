Verslagen concurrent Van der Poel verbijsterd

„Ik weet niet goed wat er gebeurd is op het einde”, zei de Franse wielrenner van Deceuninck - Quick-Step na afloop van de klassieker die door Mathieu van der Poel werd gewonnen.

Alaphilippe demarreerde op de Eyserbosweg en kreeg de Deen Jakob Fuglsang mee. „Van het moment dat ik aanviel, tot het eind van de koers heb ik alles gegeven wat ik in me had. Fuglsang en ik hebben uitstekend samengewerkt. Op twee, drie kilometer kreeg ik nog te horen dat we 35 of 45 seconden hadden, dus ik dacht dat het genoeg zou zijn tot aan de finish.

In de slotkilometer raakte het tweetal tot verrassing van Alaphilippe de voorsprong helemaal kwijt. „Jakob wilde niet meer op kop komen, ik gaf alles wat ik in me had, tot aan de laatste kilometer. Daarna begreep ik het niet meer, ik zag opeens Kwiatkowski naderen, heel snel, en het peloton vlak erna. Ik ben niet ontgoocheld omdat ik verloren heb, ik ben ontgoocheld over de manier waarop het gebeurd is. Ik begrijp niet hoe ze opeens zo snel bij ons kwamen. De tijdsmeting moet niet helemaal juist geweest zijn.”