Zidane: ’Benzema is de beste nummer 9 van de wereld’

De ploeg van trainer Zinedine Zidane won thuis met 3-0 van subtopper Athletic Bilbao. Karim Benzema was de gevierde man in Estadio Santiago Bernabéu. Hij bracht na de rust een zuivere hattrick op zijn naam.

Benzema opende in de 47e minuut de score met een kopbal. Een kwartier voor tijd kopte de Franse aanvaller opnieuw raak. In de laatste minuut scoorde hij ook nog met een fraaie boogbal. Benzema nam de laatste acht competitiegoals van zijn ploeg voor zijn rekening en bracht zijn totaal dit seizoen in La Liga op 21.

„Iedereen mag zijn eigen mening hebben over wie momenteel de beste nummer 9 van de wereld is, maar voor mij is dat Karim”, betoogde Zidane, die zelf ooit een weergaloze middenvelder was. „Ik weet wat hij kan, iedereen weet wat hij kan. Het verbaast me niet wat hij nu laat zien, maar het aantal doelpunten dat hij maakt, is ongelooflijk. Hij is nog maar twee treffers verwijderd van zijn hoogste totaal ooit. Dat zegt genoeg. Hij speelt met vertrouwen en heeft nog steeds de wil om zichzelf te verbeteren. Dat vind ik geweldig.”

De derde plaats lijkt dit seizoen het hoogst haalbare voor de Madrilenen. Atletico, dat met 1-0 won bij Eibar, heeft vier punten meer. De voorsprong van Barcelona, dat Real Sociedad met 2-1 versloeg, op Real Madrid bedraagt dertien punten. Er zijn nog vijf speelronden te gaan in Spanje.

