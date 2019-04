Armstrong gelooft zijn ogen niet

De 47-jarige Amerikaan wist zondagmiddag niet wat hij zag in de finale van de Nederlandse wielerklassieker. „De Amstel Gold Race van vandaag was zonder twijfel de beste wielerwedstrijd die ik ooit heb gezien”, postte Armstrong op Twitter. „Absoluut ongelooflijk. Gefeliciteerd Mathieu van der Poel.”

Van der Poel leek in de slotfase volstrekt kansloos voor zijn eerste zege in een klassieker. Maar weifelend wielrennen van koplopers Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang bracht de groep van de Nederlander vlak voor de streep terug in goede positie. Vervolgens maakte Van der Poel het subliem af in de sprint.

Armstrong zelf slaagde er nooit in om de Gold Race op zijn naam te schrijven. In 1999 moest hij Michael Boogerd laten voorgaan in de sprint. Twee jaar later bleek een andere Nederlander beter: Erik Dekker.