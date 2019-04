Van Gerwen treft Bunting na nipte zege

De regerend wereldkampioen won in de tweede ronde van Krzysztof Ratajski (6-4) en neemt het maandagmiddag op tegen Stephen Bunting.

De Nederlandse veelvraat had beslist geen makkie tegen zijn Poolse opponent, die met een gemiddelde van 101,41 Van Gerwen scorend prima bij kon houden. Mighty Mike noteerde 102,02.

Nadat Van Gerwen via zijn eerste eigen leg op de stand op 1-1 bracht en Ratajski vervolgens brak, had hij de wedstrijd in handen. Zowel Van Gerwen als Ratajski verloor daarop geen enkele ’eigen’ leg meer, waardoor het duel in 6-4 eindigde.

Noppert

Naast Van Gerwen zitten er geen Nederlanders meer bij de laatste zestien. Bunting, de komende opponent van Van Gerwen, gooide in de tweede ronde Danny Noppert uit het toernooi.