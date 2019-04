Klopp: ’Briljante goal van Wijnaldum’

Volgens de Duitse trainer was het overleg tussen de spelers tijdens de rust de basis voor de 1-0 die Georginio Wijnaldum scoorde uit een corner. Door de zege is Liverpool weer de koploper in de Engelse competitie.

„Het was heel slim”, zei Klopp. „We hebben de ervaringen uit de eerste helft gebruikt voor die corner in de tweede helft. Dit kwam niet uit de training, maar ontstond in de kleedkamer tijdens de rust, toen de jongens besloten om het zo aan te pakken. Ik houd daarvan. Het was een briljant doelpunt.”

Volgens Klopp realiseerden zijn spelers zich na het uitblijven van doelpunten in de eerste helft dat ze het anders moesten aanpakken. „Dat op het veld bedenken is heel lastig. Maar tijdens de rust kan dat en dat deden ze dus.”