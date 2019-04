Van Dijk trots op ’hoogste eer’

De 27-jarige verdediger van Liverpool maakt een ijzersterke voetbaljaargang door in het hart van de defensie. De Oranje-international reageert verheugd op zijn nominatie. „Ja, ik ben hartstikke trots. Het is de hoogste eer die je kunt krijgen, omdat er gestemd is door je collega’s. En niet door fans of andere mensen die er kijk op hebben”, vertelde Van Dijk aan Ziggo Sports.

In het verleden werden Dennis Bergkamp (1998), Ruud van Nistelrooy (2002) en Robin van Persie al eens verkozen tot speler van het seizoen in Engeland (2012). Sergio Aguero, Raheem Sterling en Bernardo Silva (allemaal van Manchester City), Sadio Mané van Liverpool en Eden Hazard van Chelsea zijn ook genomineerd. Op 28 april wordt de winnaar bekendgemaakt. Vorig jaar viel Van Dijks’ ploeggenoot Mohamed Salah die eer te beurt.

Wijnaldum

Van Dijk won zondag met Liverpool van Cardiff City. In Wales werd het 0-2. Georginio Wijnaldum zorgde in de 56e minuut voor de openingstreffer. Een bijzonder fraai exemplaar. De 28-jarige middenvelder snakt naar een landstitel, net als heel Liverpool. „Het wordt zeker tijd. Het is lang geleden voor Liverpool (29 jaar, red.). Een club als Liverpool hoort gedurende de jaren meer kampioenschappen binnen te halen. We doen hard ons best.”