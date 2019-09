Doelpunt Kluivert helpt Roma aan ruime zege

Bryan Cristante, Edin Dzeko en Henrikh Mkhitaryan waren de andere Romeinse doelpuntenmakers. Kluivert was verantwoordelijk voor de 4-0. In de 33e minuut mocht hij alleen af op doelman Andrea Consigli en de aanvaller schoot de bal langs hem heen in de lage rechterhoek.

Een zeer mooi genomen vrije trap van Domenico Berardi, waarbij de bal via de onderkant van de lat het doel in stuiterde, zorgde voor de 4-1. Berardi was met nog 20 minuten te spelen ook de maker van de tweede treffer van Sassuolo. Even daarvoor was Kluivert gewisseld. Het is de eerste overwinning van Roma in de Serie A dit seizoen. Tegen Lazio (1-1) en Genoa (3-3) werd gelijkgespeeld.

Premier League: Arsenal geeft het weg

Arsenal heeft in de uitwedstrijd tegen Watford, dat laatste staat, ondanks een goede start genoegen moeten nemen met een punt. Na ruim een half uur leidde Arsenal nog met 2-0, na twee goals van Pierre-Emerick Aubameyang.

Watford kwam in de tweede helft langszij via een doelpunt van Tom Cleverley en een benutte penalty van Roberto Pereyra. De strafschop werd toegekend na een overtreding van David Luiz, die deze zomer overkwam van Chelsea. Daryl Janmaat viel bij Watford een kwartier voor tijd in.

Arsenal heeft na vijf duels acht punten, evenveel als onder meer Chelsea en Manchester United. Liverpool is met vijftien punten al behoorlijk uitgelopen. Watford heeft pas twee punten.

