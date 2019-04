Mbappé legt Monaco op de pijnbank

De club uit Parijs was vooraf aan het duel al verzekerd van de achtste landstitel, omdat de enig overgebleven concurrent Lille OSC op 0-0 was blijven steken bij Toulouse. Met nog vijf speelronden te gaan had PSG daardoor een onoverbrugbare voorsprong van zestien punten.

Het vuurwerk op het veld kwam vervolgens van Mbappé. Die maakten na een kwartier uit een snelle aanval de 1-0. Uit een combinatie van Dani Alves maakte de 20-jarige aanvaller de 2-0. In de tweede helft, met Neymar die als invaller zijn rentree maakte na ruim drie maanden afwezigheid, zorgde Mbappé voor zijn dertigste treffer in de Franse Ligue 1. Aleksandr Golovin deed nog iets terug voor AS Monaco met de 3-1.

De thuiswedstrijd tegen Monaco stond ook in het teken van de beschadigde Notre-Dame. De spelers van coach Thomas Tuchel speelden in speciale shirts waarin ze de brandweer van Parijs bedankten voor hun inzet bij de bestrijding van de brand aan de kathedraal. Sommige brandweerlieden en hun kinderen waren ook aanwezig in het Parc des Princes.

Voor de sterrenploeg van PSG is het de zesde titel in zeven jaar tijd. De Parijzenaars hadden al drie keer eerder de kans om de titel binnen te slepen, maar speelden gelijk tegen Strasbourg en verloren bij Lille (5-1) en Nantes (3-2). Met invalbeurten voor de lang geblesseerde Neymar en Edinson Cavani en vooral dankzij Mbappé werd de titel van een feestje voorzien.