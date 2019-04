’Van der Poel is een superfenomeen’

„Dat gaat te ver”, zei de manager van de Belgische wielerformatie na de demonstratie van Van der Poel in de Amstel Gold Race. „We moeten niets aan onze wintervoorbereiding veranderen. Omdat het crossers zijn, hebben ze een specifieke aanpak. Hun wegseizoen stopt nu wel. Voor de andere jongens loopt het seizoen gewoon door. Het is gewoon een goede inschatting van de combinatie, crossen, rusten, trainen en koersen.”

Lefevere vervolgt: „Wij voelen ons niet geroepen om het anders te doen: we hebben al 24 zeges gepakt waaronder toevallig ook Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. En het is nog niet gedaan. Vergeet niet dat we met een superfenomeen te maken hebben die Mathieu van der Poel heet. De jonge Kwiatkowski won op een bepaald moment ook op zo’n manier koersen, waaronder het WK. En er was natuurlijk ook Sagan.”

De ploegleider heeft echter zelden zoiets gezien als wat Van der Poel heeft gedemonstreerd in het voorjaar. „Wat Mathieu doet, hebben we jaren niet gezien. Het is anders dan bij Kwiatkowski en Sagan. Het is zijn eerste voorjaar: in de eerste plaats wordt hij als een crosser beschouwd, maar nu gaan ze wel anders ernaar kijken. Hij bewijst dat hij heeft geen ploeg nodig heeft. Nog niet. Maar hij heeft geluk gehad dat er vier jongens van Education First bij zaten en dat Fuglsang spelletjes speelde op vier kilometer van de meet. Alaphilippe had kramp, terwijl achterin iedereen bleef rijden.”

