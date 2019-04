Warriors dicht bij tweede ronde play-offs

De titelverdediger versloeg Los Angeles Clippers met 113-105. In de best-of-sevenserie staat het nu 3-1 voor de Warriors.

Kevin Durant en Klay Thompson waren in het Staples Center in LA de uitblinkers van het sterrencollectief uit Oakland. Durant noteerde 33 punten, Thompson was vooral in het begin zeer sterk aan het spelen. Na het tweede kwart was hij al verantwoordelijk voor 27 punten. In totaal gooide Thompson 32 punten bij elkaar. De Warriors kunnen zich woensdag in eigen huis plaatsen voor de tweede ronde.

Ook Toronto Raptors en Portland Trail Blazers staan op 3-1. De Raptors wonnen met 107-85 bij Orlando Magic. De ploeg uit Portland speelde ook een uitwedstrijd en versloeg Oklahoma City Thunder, 111-98.

Eerder plaatste Boston Celtics zich als eerste ploeg voor de volgende ronde van de play-offs. Alle vier de wedstrijden tegen de Indiana Pacers werden gewonnen.