Foto: ’VDP’ viert Amstel Gold-zege met opvallende combi

De Nederlandse renner van Corendon-Circus won zondag de Amstel Gold Race op indrukwekkende wijze en vierde dat samen met zijn ploegmaten met een opvallende combi: biefstuk met friet én champagne.

Je zal maar in de ploeg van Mathieu van der Poel zitten en geen champagne lusten. Dan word je de laatste weken zo ongeveer doodziek van al die bubbels, want ’VDP’ voegde met de Amstel Gold Race zijn grootste zege toe aan zijn nog prille, maar zo indrukwekkende palmares. Om dat te vieren, had Van der Poel wel zin in een bord friet.

Samen met zijn ploegmakkers van Corendon-Circus koos van der Poel voor een bord met biefstuk en friet, met een glaasje champagne on the side.

Of dit een lekkere combinatie is, valt te bewijfelen, al eet Van der Poel ieders bordje leeg dit voorjaar. Getuige ook de foto: Terwijl bij anderen het bord met moeite halfleeg is, heeft Mathieu zijn bord al volledig leeggegeten.

