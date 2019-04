Makkelie: ’Geen bewust hands Tagliafico’

Bij FC Groningen werd er massaal geprotesteerd, maar daar dachten de leidsman en de VAR dus anders over. „Ik heb de camera’s bekeken en vond het geen bewuste handsbal”, aldus Makkelie in het voetbalprogramma VTBL.

Het was wel een dubieus moment vindt hij, maar geen overduidelijke strafschop. „Mensen vinden dat ik dat fout heb gedaan, andere mensen vinden dat ik het goed gedaan. De bal kwam via de oksel deels tegen de bovenarm.”

Dat Klaas-Jan Huntelaar zijn tweede gele kaart kreeg en geen direct rood, had wat hem betreft wel anders gemogen. Toch greep Makkelie ook daar niet in. „Mijn voorkeur was een rode kaart, maar ik vind een tweede gele kaart niet duidelijk fout. Als hij in het gezicht was gekomen of het was echt een stoot, had ik wel gevraagd of hij naar het scherm wilde komen. Het zat er een beetje tussenin en het was dus twijfelachtig.”

