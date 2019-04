ManUnited wil City van titel afhouden

,,Zeker nu weten we de waarde van deze wedstrijd. Niet alleen voor de supporters ook voor ons", zegt de verdediger op het clubkanaal.

ManUnited werd doordeweeks uitgeschakeld in de Champions League en liet het zondag totaal afweten bij Everton. De nummer zes moet een prestatie neerzetten tegen City om mee te blijven doen om de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de Champions League. ,,Als je je niet kan motiveren voor de derby van Manchester dan is er iets fout. Ik heb er vertrouwen in dat we onze rug rechten tegen City."

City kan woensdag weer de koppositie in de Premier League overnemen van Liverpool als het weet te winnen van United.