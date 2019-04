Sport Kort: Vermaas naar knock-outfase op WK tafeltennis

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

13.40 uur: Kim Vermaas heeft zich geplaatst voor de knock-outronden op het WK tafeltennis. De 23-jarige speelster uit Voorschoten versloeg in de voorronden de 18-jarige Akacheva Zaurech uit Kazachstan met 4-2 (12-10 7-11 11-9 8-11 11-9 11-7). Vermaas schaart zich daardoor bij de laatste 128 van het WK in Boedapest.