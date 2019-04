Van Persie: ’Ik blijf bij Feyenoord’

Robin van Persie Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Robin van Persie blijft bij Feyenoord. Welke rol hij gaat innemen, heeft hij nog niet besloten. Oh, en hij neemt zo goed als zeker eerst een jaartje afstand om na een intensieve carrière van zeventien seizoenen even rust te vinden. „Maar Feyenoord is mijn club. Het feit dat de club heeft gezegd dat de deur hier volgend jaar ook openstaat, vind ik al fantastisch”, zegt de 35-jarige aanvoerder.