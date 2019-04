Rosario blijft bij PSV kalm in de storm

Pablo Rosario in actie voor PSV tegen ADO Den Haag. Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - Gemor op de tribunes, een massaal toegezongen wisselspeler en een steeds negatiever sentiment. Wie niet beter zou weten, zou denken dat PSV al lang en breed is uitgeschakeld in de titelrace. Met cruciale uitwedstrijden tegen Willem II en later AZ voor de boeg moeten de spelers van de huidige nummer twee van Nederland bewijzen dat ze het credo van trainer Mark van Bommel echt zo goed onder de knie hebben: onverstoorbaar zijn en altijd hetzelfde blijven doen.