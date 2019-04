Vitesse gaat bus parkeren én ziet kansen in ArenA

De formatie van trainer Leonid Slutsky reist af naar de Johan Cruijff ArenA, waar om 20.45 uur het duel met koploper Ajax op de agenda staat.

Karavaev

„Twee weken geleden hebben we PSV afgestopt, dus misschien lukt ons dat ook bij Ajax. Waarom niet?”, ziet Slutsky kansen. „Als wij gedisciplineerd spelen, is alles mogelijk”, zegt de coach, die geen beroep kan doen op de geschorste Alexander Büttner en de geblesseerde Vyachslav Karavaev. De rechtsback viel zaterdagavond tegen PEC Zwolle uit met een hamstringblessure en is naar verwachting een paar weken uitgeschakeld.

Het ontbreken van basisspelers Büttner en Karavaev noopt Slutsky tot een systeemwijziging. Vitesse gaat waarschijnlijk met vijf verdedigers de aanvalsgolven van Ajax opvangen. Danilho Doekhi wordt naast Maikel van der Werff en Jake Clarke-Salter de derde verdediger, waar Matus Bero vanaf het middenveld een linie terugzakt en de rechtsbackpositie van Karavaev overneemt.

Foor

Navarone Foor vervangt Büttner op het middenveld, waar hij speelt met Thulani Serero en Martin Ødegaard. De Arnhemse aanval zal net als de laatste duels gevormd worden door Thomas Buitink en Bryan Linssen, die afgelopen zaterdag nog drie keer trefzeker was met zijn hoofd. „Ajax is in een betere vorm dan PSV, dus het zal ontzettend lastig worden. We zijn de zware underdog”, aldus Linssen.

Play-offs

„Maar wij kunnen niks laten lopen, wij willen heel graag de play-offs halen en daar zijn we nog lang niet zeker van”, zegt Linssen, die met Vitesse zesde staan, met drie punten voorsprong op nummer 8 Willem II.

