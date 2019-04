Video - Het zit in de genen bij Mathieu van der Poel

De spectaculaire winnaar van de Amstel Gold Race van zondag trad met de zege in de voetsporen van zijn vader Adrie, die in 1990 de wielerwedstrijd won. Opa Raymond Poulidor zegevierde in 1961 in Milaan-Sanremo en in 1963 in de Waalse Pijl.

Via Canyon Bicycles kwam er een prachtige video de wereld in, waar schitterende beelden van drie generaties wielrenners te zien is.