Hockeysters Den Bosch grijpen ook naast derde plaats

De club die voor het eerst sinds 21 jaar de finale van het EK voor clubteams miste, verloor de strijd om de derde plek. Het Duitse Alster was met 2-1 te sterk in Amstelveen.

Van den Assem

De troostfinale in het Wagener Stadion begon nog goed voor de Nederlandse hockeysters. Bij een strafcorner in het eerste kwart vond Ireen van den Assem het doel. Vlak voor rust maakte de Duitse ploeg, die in de halve finale verloor van Real Sociedad, gelijk. Alster won door een strafcorner te benutten.

Amsterdam speelt later maandag de finale in Amstelveen tegen het Spaanse Sociedad. De winnaar volgt Den Bosch op, dat de afgelopen drie edities nog de beste was.