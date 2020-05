Sport Kort: Teunissen verliest ’thuisstrijd’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleybal: Ter Horst maakt promotie in Italië

14.17 uur: Volleyballer Thijs ter Horst maakt promotie in de Italiaanse competitie. De 28-jarige Almeloër verhuist van Ravenna naar Perugia, dat op de derde plaats stond toen de SuperLega als gevolg van de coronacrisis werd afgebroken. Ter Horst is al jaren een vaste waarde in Oranje.

De passer/loper speelde eerder in Italië voor Verona (drie jaar) en Piacenza (twee). Na een paar seizoenen in de Zuid-Koreaanse competitie bij Samsung Bluefangs keerde hij vorig jaar bij Ravenna terug in Italië. Met die ploeg stond hij op de zesde plaats toen het seizoen werd afgebroken.

Een andere international, Sjoerd Hoogendoorn, vertrekt na twee jaar juist bij Perugia, dat onder leiding staat van de Belgische trainer Vital Heynen.

Olympische Spelen: Australië stelt plannen voor ’2032’ uit

12.45 uur: De autoriteiten in de Australische deelstaat Queensland hebben de plannen om de Olympische Spelen van 2032 binnen te halen uitgesteld. Queensland overweegt zich kandidaat te stellen voor de Spelen van over twaalf jaar, met de stad Brisbane als hoofdlocatie. Als gevolg van de coronacrisis zijn de voorbereidingen echter voor onbepaalde tijd stopgezet.

„We begrijpen allemaal dat er nu dringende zaken zijn die de regeringen moeten aanpakken op het gebied van de volksgezondheid en het welzijn van de gemeenschap”, zegt John Coates, lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en voorzitter van het olympisch comité van Australië. „Als we door deze crisis zijn gekomen, kan de kandidatuur voor de Spelen een rol gaan spelen bij de werkgelegenheid en groei van de economie in Queensland.”

Australië huisvestte de Zomerspelen twee keer, in Melbourne (1956) en Sydney (2000). De Spelen zouden dit jaar in Tokio worden gehouden, maar vanwege de coronacrisis is het mondiale sportevenement doorgeschoven naar 2021. In 2024 is Parijs aan de beurt, vier jaar later Los Angeles.

Wielrennen: Vingegaard wint ’thuiscompetitie’ Jumbo-Visma

12.20 uur De Deense wielrenner Jonas Vingegaard heeft de online-competitie van Jumbo-Visma gewonnen. De 23-jarige Vingegaard was zondag de beste in de laatste van vier wedstrijden op Zwift, een digitale fietstrainer met een interactief trainingsprogramma. De renners van Jumbo-Visma gingen de strijd met elkaar aan op de Alpe du Zwift, een klim van zo’n 12 kilometer.

Vingegaard wist, hard trappend op zijn zolderkamer, in het laatste stukje naar de finish zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot George Bennett af te schudden. Mike Teunissen, na drie wedstrijden de leider in het klassement van de Jumbo-Visma eCompetition, kwam als zesde over de streep. Dat bleek net niet genoeg om het eindklassement te winnen. Vingegaard kwam uit op 47 punten, Teunissen op 46.