FC Twente na één seizoen terug in Eredivisie

Kampioensschaal

Direct na de wedstrijd werd de kampioensschaal die bij de titel in de Keuken Kampioen Divisie hoort door Blaise Nkufo uitgereikt aan aanvoerder Wout Brama. Nkufo was aanvoerder van het FC Twente-elftal, dat in 2010 landskampioen werd, en nam toen in die hoedanigheid de schaal in ontvangst na de 2-0 zege op NAC Breda. Nkufo keerde voor het uitreiken van de kampioensschaal even terug uit Canada, waar hij tegenwoordig woont. Het was nog even spannend of Brama, in 2010 ook al een belangrijke schakel, zou kunnen spelen in de kampioenswedstrijd. De routinier, die afgelopen zomer vanuit Australië terugkeerde naar Enschede, heeft achillespeesklachten, maar werd toch tijdig klaargestoomd.

FC Twente-verdediger Peet Bijen schudt Jelle Duin van zich af. Ⓒ BSR Agency

In 2010 pakte FC Twente onder Steve McClaren de landstitel in de Eredivisie. Ⓒ ANP

Select gezelschap

Door het kampioenschap op het tweede niveau is FC Twente toegetreden tot een select gezelschap clubs, dat op beide niveaus van het Nederlandse profvoetbal de titel heeft gepakt. Eerder slaagden hier ook DWS, Sparta Rotterdam en AZ in.

Armetierig

De 30.000 FC Twente-supporters die op het kampioensduel waren afgekomen, kregen een armetierig duel voorgeschoteld. De ploeg van trainer Marino Pusic stond stijf van de titelstress en speelde een matige wedstrijd, waarin veel misging. De eerste grote kans van de wedstrijd was nota bene na tien seconden voor Jong AZ via Tijjani Reijnders. FC Twente ontwikkelde wel druk op de defensie van Jong AZ, maar de eindpass en afronding waren ondermaats. De grootste kans was voor spits Jari Oosterwijk, die van dichtbij op de Alkmaarse goalie Joey Roggeveen stuitte. Ook Rafik Zekhnini kreeg een grote kans, terwijl Peet Bijen de 1-0 voor het inkoppen had, maar daar stond tegenover dat FC Twente-doelman Joël Drommel regelmatig reddend moest optreden.

Feest

De schrale vertoning was na het laatste fluitsignaal direct vergeten. Het FC Twente-publiek was gekomen voor een kampioensfeest en dat kwam er. Behalve in het stadion werd er ook in het centrum van de stad volop feest gevierd. Een jaar na de pijnlijke degradatie uit de Eredivisie is de club terug op het hoogste niveau en gloort er zowel sportief als financieel een betere toekomst. FC Twente gaat komend seizoen werken met een begroting van 23 miljoen euro, maar mikt met een spelersbegroting van iets minder dan 5 miljoen euro op de plaatsen acht tot en met veertien.

Bijna een jaar geleden degradeerde FC Twente na een 5-0 nederlaag bij Vitesse uit de Eredivisie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Pluspunt

Een belangrijk pluspunt voor FC Twente van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie is de nog verder versterkte band tussen club en achterban, die FC Twente op een ongekende wijze is blijven supporten. Het heeft erin geresulteerd dat FC Twente dit seizoen op het tweede niveau het op drie na hoogste supportersgemiddelde (na Ajax, Feyenoord en PSV) heeft laten noteren.