Brama blij met Twente: ’Mooier dan dit kon niet’

„Dit is wat we wilden”, zei de middenvelder na afloop van de 0-0 tegen Jong AZ bij Fox Sports. „Onze missie is geslaagd. Mooier dan dit scenario (direct weer promoveren na de degradatie, red.) konden we het niet krijgen. Als je me dit in augustus had gezegd, had ik je voor gek verklaard.”

Wout Brama blijft baas over de bal tussen de jonge AZ’ers Tijjani Reijnders (l.) en Kenzo Goudmijn. Ⓒ BSR Agency

Last van schouders

Er viel een flinke last van de schouders van de spelers van FC Twente, zei Brama: „De club hing aan een zijden draadje als we niet direct kampioen zouden worden. Die druk hebben we als spelersgroep wel de hele tijd gevoeld. Gelukkig is die druk nu weg.”

Brama hoorde aan de reacties van het publiek dat concurrent Sparta halverwege de tweede helft op achterstand was gekomen bij Jong PSV. „En toen wilden we zelf ook graag de 1-0 maken”, aldus Brama, die de titel geen extra kleur kon geven via een overwinning op de Alkmaarse beloften. „Maar toen Jong PSV ook 2-0 maakte, wist ik dat het helemaal goed zat. Of dit te vergelijken is met 2010. Enigzins wel, maar dit is toch heel anders.”