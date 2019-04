Pusic: ’Volgend jaar trainer? Ik hoor het wel’

„Volgens mijn contract wel. Maar dat moet je aan de verantwoordelijken binnen de club vragen. Er wordt over gepraat, ik hoor het wel. Vandaag vier ik feest, wat morgen brengt, zien we dan wel”, aldus Pusic tegen FOX Sports, nadat Twente tegen Jong AZ (0-0) de titel veilig stelde.

Twente kende een moeizame start van het seizoen en Pusic en zijn selectie kregen vaak kritiek voor het teleurstellende veldspel. „We moesten van ver komen. We hebben ons terug geknokt in de competitie en na de winterstop gedomineerd. Het was een waanzinnig moeilijke competitie”, aldus Pusic. „Kampioen worden is niet eenvoudig. Zeker niet onder deze omstandigheden. Het voortbestaan van de club hing van ons af. Ik ben bijzonder trots op mijn jongens.”