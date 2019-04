Nkufo gaat lekker meefeesten met FC Twente

„Het is een feest om hier te zijn”, vertelde de Zwitser na afloop bij Fox Sports. „Het is een fantastische dag voor iedereen die er de laatste tien maanden keihard aan gewerkt heeft om FC Twente in leven te houden.”

Historische dag

Met Nkufo als aanvoerder veroverden de tukkers in 2010 de landstitel, en de nu 43-jarige Zwitser was dan ook blij voor alle mensen die de club een warm hart toedragen. „Ik wil dit kampioenschap niet vergelijken met dat van 2010. Destijds hebben wij vijf, zes jaar gebouwd aan een ploeg om tot die prestatie te komen. Deze spelers moesten er in een seizoen na degradatie direct staan en meteen presteren. Dat dat is gelukt, maakt vandaag een historische dag.”

Nkufo woont vandaag de dag in Canada, en volgt veel wedstrijden van zijn oude club via het internet. „Maar vandaag kon ik er eindelijk live bij zijn. Of ik het feestje mee ga vieren? Ja, zeker weten”, lachte de voormalig goalgetter zijn tanden bloot.