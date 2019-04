Mathieu van der Poel, held zonder sterallures

Mathieu van der Poel heeft zijn winst in de Amstel Gold Race binnen. Ⓒ BSR Agency

HEERLEN - Er is even geen rustig plekje op aarde voor Mathieu van der Poel. Zijn sensationele zege in de Amstel Gold Race heeft zichtbaar veel losgemaakt. De hectiek ontvlucht, dacht hij, maar ook de gasten van hotel Van der Valk in Heerlen wachten hem gewapend met mobiel in hun handen en luid gejuich op. Op het terras vindt de 24-jarige sensatie van dit klassieke voorjaar eindelijk zijn rust en viert hij het feestje met zijn ploegmaten, familie en vrienden.