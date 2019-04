Zonder Kiki Bertens is Fed Cup-team weinig waard

Lesley Kerkhove (l) en Demi Schuurs weten voor het Nederlands Fed Cup-team de wedstrijd in het dubbelspel niet naar zich toe te trekken. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Verrassend is het allemaal niet, een beetje treurig wel. Na een paar interessante jaren is de Nederlandse Fed Cup-ploeg weer terug in de krochten van het internationale teamtennis. Zonder Kiki Bertens is captain Paul Haarhuis machteloos.