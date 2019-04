Twente moet aan de bak: ’Ik denk twaalf nieuwe spelers’

„We moeten aan de bak”, zei hij zondag nadat FC Twente de titel in de Keuken Kampioen Divisie had veiliggesteld met een gelijkspel (0-0) tegen Jong AZ. „Ik denk dat we zo’n twaalf spelers moeten aantrekken. Die staan nog niet klaar, omdat we eerst zekerheid wilden hebben in welke competitie we gaan spelen.”

Van Leeuwen benadrukte voor de camera van FOX Sports dat hij zuinig moet winkelen op de transfermarkt. „Het potje om spelers te halen, is wat kleiner dan het potje van dit jaar. Maar misschien verkopen we nog een speler. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat er interesse is in Aitor Cantalapiedra. Voor komend seizoen is handhaven het doel.”