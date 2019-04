Weer klap voor Spurs in aanloop naar Ajax

De Franse middenvelder kampt met een liesblessure en moest zaterdag al de competitiewedstrijd tegen Manchester City overslaan. Trainer Mauricio Pochettino vreest dat Sissoko op 8 mei ook tijdens het tweede duel met Ajax moet toekijken.

„We hopen dat hij er dan wel weer bij is”, zei Pochettino over de return in de Johan Cruijff ArenA. „Maar ik ben daar niet optimistisch over. Maar we zijn nu ook niet bezig met de duels met Ajax. We moeten eerst in de race blijven om een plaats bij de bovenste vier in de Premier League.”

De blessure van Sissoko is een nieuwe tegenvaller voor de Spurs. Son Heung-min is geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Ajax. De geblesseerde Harry Kane mist beide wedstrijden om een plaats in de finale van de Champions League. Daarnaast is ook middenvelder Harry Winks onzeker of hij het duel met Ajax gaat redden.

Tottenham Hotspur stuit dinsdag op Brighton & Hove Albion in de Premier League. Komende zaterdag staat een thuiswedstrijd tegen West Ham United op het programma. Drie dagen later komt Ajax op bezoek in het nieuwe stadion van de club uit Londen.