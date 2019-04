Nederlands getint Atalanta wint bij Napoli

Dries Mertens bracht Napoli nog wel op voorsprong. In de tweede helft scoorden David Zapata en Mario Pasalic voor Atalanta. Hans Hateboer had net als Marten de Roon een basisplaats bij Atalanta. Hateboer bereidde de gelijkmaker van Zapata voor. Robin Gosens - in Duitsland geboren Nederlander - verving Hateboer een kwartier voor tijd.

Atalanta klom naar de vijfde positie en staat in punten gelijk met nummer vier AC Milan. De beste vier ploegen van de Serie A mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen. Napoli blijft de nummer twee van de ranglijst. De club kan koploper Juventus niet meer achterhalen. De formatie uit Turijn verzekerde zich zaterdag al van de achtste landstitel op rij.

