SC Heerenveen laat doelman Mulder gaan; Australisch talent naar FC Utrecht

De 33-jarige Mulder keerde in 2020 terug bij Heerenveen, waar hij tussen 2015 en 2017 ook al onder contract stond. Hij verdedigde tot dusver 131 wedstrijden het doel van de huidige nummer 10 van de Eredivisie.

„Erwin heeft het hier de afgelopen twee seizoenen goed gedaan. Hij heeft zich na een vervelende blessure weer knap in het elftal geknokt”, vertelt technisch manager Ferry de Haan op de website van zijn club. „Echter met de blik op de toekomst vonden wij dat we nu een andere keuze moesten maken.”

Rawlins naar Utrecht

Ondertussen heeft FC Utrecht alweer de derde versterking van het seizoen binnen. Na Taylor Booth en Luuk Brouwers komt de Australische Joshua Rawlins naar de Domstad. De 18-jarige verdediger komt aan het einde van het seizoen transfervrij over van Perth Glory en heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2026 aan de huidige nummer 7 van de Eredivisie verbindt.

„Joshua is een voetballende rechtsback. Hij is goed in de passing en dribbel en heeft enorm veel drive naar voren”, vertelt technisch directeur Jordy Zuidam. „Verdedigend lost hij situaties vaak op basis van spelinzicht op en hij is ook vrij intelligent in de manier waarop hij zijn duels speelt. Joshua heeft bovendien een goede snelheid en beschikt over, zeker voor iemand van zijn leeftijd, veel flair en uitstraling.”