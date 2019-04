Van Persie: ’Spurs gaat beelden Feyenoord-Ajax bekijken’

door onze Telesportredactie

Van Persie verruilde in 2004 de Eredivisie voor de Premier League, waar hij een contract tekende bij Arsenal. Na tussenstops bij Manchester United en Fenerbache belandde RvP weer in Nederland, bij Feyenoord, waar hij zijn profcarrière begon.

Rivalen

In duels met Tottenham Hotspur - de aartsrivaal van Arsenal - kwam hij vaak als winnaar uit de bus. In tegenstelling tot de wedstrijden tegen de aartsrivaal van Feyenoord: Ajax. Daar trok Van Persie meestal aan het kortste eind. Tot dit seizoen. Met klinkende cijfers won Feyenoord in De Kuip van de Amsterdammers. „Ja, we wonnen met 6-2 van Ajax. Dus zouden wij met 11-2 winnen van Juventus… En ja, Spurs gaat nu natuurlijk de beelden van onze wedstrijd tegen Ajax bekijken”, aldus Van Persie.

Champions League

Op dinsdag 30 april reist Ajax af naar Londen voor het eerste duel in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham. Een week later (8 mei) krijgen de Amsterdammers de Spurs op bezoek.