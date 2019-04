Opnieuw geen maat op Van Gerwen

Van Gerwen behaalde de halve finale door in de ronde daarvoor te winnen van Ted Evetts (6-5). Gemakkelijk ging het niet voor de titelverdediger. Van Gerwen gooide namelijk een gemiddelde van 91.92, terwijl zijn 21-jarige opponent het met 96.62 een stuk beter deed. De Nederlander was echter iets scherper op zijn dubbels, waardoor hij doorstoomde naar de laatste vier.

Cross

In de halve eindstrijd stond Mighty Mike tegenover Rob Cross, die in de kwartfinale Mensur Suljevic versloeg (6-5).

In een ’best of 13 legs’, liet MvG weinig over van de wereldkampioen van 2018. Van Gerwen stond al 4-0 toen Cross zijn eerste leg pakte en enige leg pakte. De titelverdediger liep volledig over Cross heen (7-1) en gaat met zelfvertrouwen naar de finale.

Finale

De regerend wereldkampioen staat in de finale tegenover de Australiër Simon Whitlock, die na spannende de halve finale afrekende met Max Hopp (7-6).

In de finale werd er gespeeld om een ’best of 15 legs’ en al snel sloeg Mighty Mike een groot gat. Met een gemiddelde van bijna 114 denderde hij over Whitlock heen en pakte Van Gerwen een 5-0 voorsprong.

Dat hoge gemiddelde kon de Brabander niet volhouden, maar hij kwam tegen The Wizard niet echt in de problemen. Uiteindelijk won Van Gerwen met ruime cijfers (8-3) en prolongeerde zijn titel bij de German Darts Grand Prix.