Van Bommel looft Ajax: ’Natuurlijk zijn zij favoriet’

„Ajax speelt op dit moment fantastisch. Ze zijn op drie fronten actief en blijven dus in het ritme. Hoe ze in Turijn en Madrid winnen zegt wel genoeg. Dan moet je gewoon heel erg goed zijn”, aldus Van Bommel, die beseft dat PSV inmiddels de underdog is voor de landstitel. „Natuurlijk is Ajax favoriet. Dat waren ze voor het seizoen ook al. Toen heb ik wel gezegd: de favoriet wordt niet altijd kampioen. Maar het is duidelijk dat zij meer kwaliteit hebben en makkelijker scoren. Dat mag ook wel als je zoveel investeert, maar het moet er wel uitkomen.”

Van Bommels rechtsback Denzel Dumfries is nog vol vertrouwen wat de titelkansen betreft. Wat Jetro Willems kan, kan ik nóg beter, zal hij gedacht hebben. De voormalige linksback van PSV zei in mei 2016 dat hij voor 99 procent zeker wist dat zijn club de landstitel binnen zou slepen, op het moment dat Ajax de koppositie in handen had. En zo geschiedde, door het gelijkspel van de Amsterdammers tegen De Graafschap op de laatste speeldag.

Dumfries is nu nog zekerder van zijn zaak. „Ik heb er heel veel vertrouwen in. We moeten ons focussen op het winnen van onze wedstrijden. Ik denk echt dat we kampioen worden”, stelt de international.