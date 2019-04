’Ron gaat nog wel een jaartje door’

Vlaar glimlacht en weet dat hij het respect verdient van Van Persie, die jarenlang zijn ploeggenoot bij het Nederlands elftal was. Van Persie: „We hebben heel vaak met elkaar, maar ook tegen elkaar gespeeld. Tijdens de wedstrijd deden we nu allebei ons eigen ding. Maar na afloop hebben we uitgebreid gekletst. Dat was leuk. Er zijn veel mooie herinneringen.”

Slim

Van Persie vindt dat AZ zich goed presenteerde in De Kuip. „Als spits moest ik ook een beetje slim zijn. Met Ron moet ik geen kopduels aangaan. Op zo’n moment ga ik bij de andere centrale verdediger staan. In de eerste fase scan ik altijd en kijk ik waar onze mogelijkheden liggen. Na een uur komt er altijd ruimte. Maar in de eerste helft deed AZ het hartstikke goed.”

"’Maher was in eerste helft onze achilleshiel’"

Van Persie zag hoe de Alkmaarders een slimme rol hadden toebedeeld aan Adam Maher. „Die speelde een beetje in de rol van Frenkie de Jong. Hij zakte goed uit, hield de bal vast en vulde het goed in. Ze speelden zich telkens onder de druk uit. Het was in die fase lastig voor ons. Maher was onze achilleshiel. In de tweede helft kwamen we veel scherper tevoorschijn, kozen we de goede momenten om de bal vooruit te spelen en zagen we de openingen.”

AZ nam via Mats Seuntjes een 1-0 voorsprong in de eerste helft. Tyrell Malacia maakte kort na rust met een ’poeier’ van afstand gelijk, waarna Van Persie knap een voorzet van invaller Jeremiah St. Juste met de buitenkant van zijn schoen in de hoek tikte: 2-1.