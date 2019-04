De Guzman en Weghorst delen de punten

Jonathan de Guzman leek Eintracht Frankfurt een belangrijke zege in de strijd om plaatsing voor de Champions League te bezorgen. De ingevallen middenvelder opende in de 78e minuut de score. John Brooks tekende in de slotminuut voor de gelijkmaker.

Eintracht Frankfurt blijft vierde, met een voorsprong van twee punten op nummer vijf Borussia Mönchengladbach. De beste vier clubs van de Bundesliga mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen. VfL Wolfsburg staat negende op de ranglijst.

VfL Wolfsburg domineerde een groot deel van de wedstrijd. Wout Weghorst slaagde er niet in het overwicht van zijn team met een treffer te belonen. Jetro Willems bleef de heel wedstrijd op de bank bij Eintracht Frankfurt.

